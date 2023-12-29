Прокуратура начала проверку после получения воспитанниками детсада ожогов глаз

Прокуратура начала проверку из-за получивших ожоги воспитанников детсада

На Чукотке прокуратура начала проверку инцидента с ожогами роговицы у воспитанников детского сада. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает Telegram-канал надзорного ведомства.

По его данным, проверка назначена по поручению прокурора округа, после поступления информации о получении двумя воспитанниками дошкольного учреждения термических ожогов роговицы глаза. По предварительным данным, причиной случившегося в поселке Угольные Копи стало воздействие кварцевой лампы.

17 декабря сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о проведении проверки травмирования ребенка в детском саду города Рыбинска Ярославской области.