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08:20, 29 декабря 2023Силовые структуры

Прокуратура начала проверку после получения воспитанниками детсада ожогов глаз

Прокуратура начала проверку из-за получивших ожоги воспитанников детсада

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

На Чукотке прокуратура начала проверку инцидента с ожогами роговицы у воспитанников детского сада. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает Telegram-канал надзорного ведомства.

По его данным, проверка назначена по поручению прокурора округа, после поступления информации о получении двумя воспитанниками дошкольного учреждения термических ожогов роговицы глаза. По предварительным данным, причиной случившегося в поселке Угольные Копи стало воздействие кварцевой лампы.

17 декабря сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о проведении проверки травмирования ребенка в детском саду города Рыбинска Ярославской области.

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      Владимир Седов
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