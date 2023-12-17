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13:37, 17 декабря 2023Россия

Глава СК потребовал доклад об ошпаренном кипятком в детском саду ребенке

Бастрыкин потребовал доклад об ошпаренном в детском саду Рыбинска ребенке

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о проведении проверки травмирования ребенка в детском саду города Рыбинска Ярославской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ярославской области А. А. Бессмельцеву представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в публикации.

Ранее трехлетний ребенок получил в детсаду ожоги — его ошпарили кипятком. Мать мальчика рассказала, что младший воспитатель подмыла малыша, после чего ее коллега обнаружила красные пятна на ягодицах ребенка и вызвала медработника. После этого сотрудники детсада позвонили родителям.

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      Алина Черненко
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