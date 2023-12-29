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18:42, 29 декабря 2023Ценности

Роналду пришел в спортзал босиком

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: @cristiano

Португальский футболист Криштиану Роналду пришел в спортзал босиком. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летний спортсмен поделился снимком, на котором он запечатлен во время тренировки. На размещенном фото он сидит в одних черных шортах на тренажере, демонстрируя на камеру кубики пресса. При этом видно, что знаменитость решил отказаться от обуви.

Поклонники оценили фото Роналду, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более трех миллионов лайков. «Эти ноги забили более тысячи голов», «Как объяснить этому человеку, что ему скоро 39», «Монстр», «Кроссовки забыл надеть. Плохо с памятью стало», «Невозможно поверить в то, что ему 38», — высказывались они.

Ранее французская актриса и модель Ева Грин прошла босиком под дождем и привлекла внимание папарацци. Тогда 43-летнюю знаменитость запечатлели на улице в Париже в черной шубе до колена и бархатном зеленом платье со шлейфом. При этом она вела на поводке двух собак и придерживала руками подол наряда.

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      Мария Винар
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