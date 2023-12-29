Россиянам развеяли четыре мифа о мандаринах

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеяли четыре популярных мифа о мандаринах. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Ошибочным Раева посчитала утверждение о том, что покрытые воском мандарины вредны для здоровья. Она объяснила, что фрукты обрабатывают воском, чтобы они сохранили товарный вид при транспортировке. Кроме того, воск защищает плоды от заражения грибком или плесенью.

Также она опровергла суждение, согласно которому перезрелые мандарины хуже чистятся. Агапкин подчеркнул, что подсохшие фрукты скорее наоборот чистятся хорошо. «Чем выше воздушная подушка [под кожурой], тем выше вероятность того, что сам мандарин уже немножко подсох», — рассказал он.

Раева также не согласилась с тем, что зеленые мандарины незрелые и кислые. Сотрудник Роспотребнадзора напомнила, что существуют особенные сорта, которые могут быть такими же сладкими, как и оранжевые фрукты.

В заключение специалисты заявили, что не считают абхазские мандарины лучшими вопреки распространенному представлению. По словам Раевой, плоды из Абхазии имеют жесткие перегородки между дольками и плотную белую сеточку, от которой многие предпочитают избавляться.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян, что мандарины мешают похудеть. По его словам, в 100 граммах фрукта содержится 40 калорий.