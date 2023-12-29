Россиянин съездил в Таиланд и описал отдых фразой «рваное белье и ротавирус»

Российский турист отправился с семьей на отдых в Таиланд и описал поездку фразой «рваное белье, муравьи и ротавирус». Своими впечатлениями от отдыха путешественник поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам мужчины, они оказались в худшем отеле в районе пляжа Патонг. «Мы не первый раз в Тае, нам есть с чем сравнивать. Так вот, этот отель — самый худший. При выборе гостиницы нас подкупили фото зелени и бунгало. Но не тут-то было», — делится россиянин.

Он объяснил, что в номерах отеля не было WI-Fi, сейфов, не работали заявленные русскоязычные каналы на телевизоре. Кроме того, сотрудники администрации никак не реагировали на просьбы туристов о помощи, лишь давая обещания все исправить.

«Убираются плохо, причем неважно, оставляете вы чаевые или нет… Рваное постельное белье, грязные стаканы от предыдущих отдыхающих, пыль, полы не мыли, мелкие муравьи по всему номеру были на протяжении всего отдыха», — пожаловался мужчина.

Он также подчеркнул, что аналогичную ситуацию наблюдали в номерах и другие постояльцы гостиницы. Помимо этого, на момент их отдыха в отеле был обнаружен ротавирус, хотя при заселении гид об этом умолчал.

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