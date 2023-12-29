Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:22, 29 декабря 2023Путешествия

Россиянин съездил в Таиланд и описал отдых фразой «рваное белье и ротавирус»

Фото: Sumit Chinchane / Unsplash

Российский турист отправился с семьей на отдых в Таиланд и описал поездку фразой «рваное белье, муравьи и ротавирус». Своими впечатлениями от отдыха путешественник поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам мужчины, они оказались в худшем отеле в районе пляжа Патонг. «Мы не первый раз в Тае, нам есть с чем сравнивать. Так вот, этот отель — самый худший. При выборе гостиницы нас подкупили фото зелени и бунгало. Но не тут-то было», — делится россиянин.

Он объяснил, что в номерах отеля не было WI-Fi, сейфов, не работали заявленные русскоязычные каналы на телевизоре. Кроме того, сотрудники администрации никак не реагировали на просьбы туристов о помощи, лишь давая обещания все исправить.

Материалы по теме:
All-inclusive есть не только в Турции и Египте. В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
All-inclusive есть не только в Турции и Египте.В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
28 июля 2022
Культ грязи. Турция — это не только пляжный отдых. Как тысячи туристов стали ездить туда, чтобы бюджетно подлечиться?
Культ грязи.Турция — это не только пляжный отдых. Как тысячи туристов стали ездить туда, чтобы бюджетно подлечиться?
18 октября 2022

«Убираются плохо, причем неважно, оставляете вы чаевые или нет… Рваное постельное белье, грязные стаканы от предыдущих отдыхающих, пыль, полы не мыли, мелкие муравьи по всему номеру были на протяжении всего отдыха», — пожаловался мужчина.

Он также подчеркнул, что аналогичную ситуацию наблюдали в номерах и другие постояльцы гостиницы. Помимо этого, на момент их отдыха в отеле был обнаружен ротавирус, хотя при заселении гид об этом умолчал.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в столице Египта Каире и была разочарована. Она пожаловалась, что возле пирамид Гизы туристов атакуют навязчивые торговцы, которые «хотят обмануть буквально на каждом шагу».

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине признали бессилие перед российской ракетой X-22. ВСУ не смогли сбить ни одну из них

      Раскрыт чудо-смартфон

      Сексолог объяснила желание звезд обнажиться на вечеринке Ивлеевой

      Суд заочно арестовал фигуранта дела о хищении средств АСВ

      Президент Польши обратился к НАТО по вопросу залетевшей с Украины ракеты

      Российский миллиардер продал контрольный пакет корпорации АЕОН

      Раскрыт действенный способ отрастить волосы после выпадения

      В Аргентине заявили о необходимости подробного анализа для вступления в БРИКС

      Дунай вышел из берегов в Венгрии

      Россиянин съездил в Таиланд и описал отдых фразой «рваное белье и ротавирус»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости