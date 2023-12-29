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20:02, 29 декабря 2023Путешествия

Россиянин сломал позвоночник в аквапарке Таиланда

Российский турист сломал позвоночник на Пхукете и обвинил сотрудников аквапарка

Фото: Kiana Bosman / Unsplash

Российский турист скатился с горки в аквапарке на Пхукете, Таиланд, и получил переломы позвоночника. В случившемся он обвинил сотрудников парка, сообщает местное издание Khaosod.

42-летний Федор Кондраков заявил, что несчастный случай произошел с ним 10 ноября. Перед тем, как скатиться с горки, мужчина спросил совета по безопасности у инструктора. Последний рекомендовал просто сложить руки на груди. Однако, врезавшись в поверхность воды, турист получил серьезную травму.

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Обездвиженного россиянина доставили в больницу и прооперировали. Он находился там в течение семи дней, а затем еще неделю проходил реабилитацию в номере отеля. Лечение обошлось в 800 тысяч бат (более двух миллионов рублей), однако страховка покрыла всю сумму. Тем не менее, врачи рекомендуют Кондракову сделать еще одну операцию в течение девяти месяцев.

Россиянин подал жалобу в Комитет по защите прав потребителей, чтобы получить компенсацию.

Ранее житель Омска отсудил у российского аэропорта Пулково сотни тысяч рублей за сломанную на территории воздушной гавани ногу. Авиагавань обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

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      Зарина Дзагоева
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