Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:15, 29 декабря 2023Мир

Северную Корею обвинили в подготовке провокаций против США и Южной Кореи

Разведка Южной Кореи заявила о провокациях КНДР перед выборами в США и Корее

Фото: KCNA / Reuters

Пхеньян ради укрепления собственного престижа может организовать различные провокации перед выборами в США и Южной Корее в следующем году. Об этом заявили представители Национальной разведывательной службы Южной Кореи, сообщение опубликовано на официальном сайте органа.

«Разведка считает высокой вероятность того, что Северная Корея пойдет на военные провокации [в виде запуска ракет или кибератак] в начале следующего года перед крупными политическими событиями в нашей стране», — говорится в сообщении. Представители разведки добавили, что подобные действия со стороны Пхеньяна наблюдались на парламентских выборах в 2016 и 2020 годы.

По мнению южнокорейской разведки, КНДР также может направить свои усилия на дестабилизацию политической обстановки в США перед президентскими выборами в ноябре 2024 года.

В свою очередь, лидер КНДР Ким Чен Ын 28 декабря призвал северокорейскую армию ускорить подготовку к возможной войне с западными странами, и конкретно с США. По его собственным словам, эти указания были сформулированы «на основе углубленного анализа серьезной политической и военной ситуации на Корейском полуострове», при этом обвинив «США и их вассальные силы в самых беспрецедентных в истории конфронтационных действиях» против КНДР.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолеты ВСУ в зоне СВО. Пилот раскрыл детали боевой задачи

      Диетолог рассказала о полезных свойствах главного новогоднего продукта

      Российский хоккеист оформил хет-трик в матче НХЛ

      СПБ Биржа объяснила приостановку торгов ценными бумагами

      Северную Корею обвинили в подготовке провокаций против США и Южной Кореи

      Администрации Байдена предсказали «суперстрашный» 2024 год

      Россиянин расправился с бывшей возлюбленной за отказ возобновить отношения

      Минобороны России озвучило данные о получивших отсрочку от частичной мобилизации

      В Израиле признали вину за удары по Газе

      81-летняя Барбра Стрейзанд ответила на критику ее откровенных нарядов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости