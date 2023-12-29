Северную Корею обвинили в подготовке провокаций против США и Южной Кореи

Разведка Южной Кореи заявила о провокациях КНДР перед выборами в США и Корее

Пхеньян ради укрепления собственного престижа может организовать различные провокации перед выборами в США и Южной Корее в следующем году. Об этом заявили представители Национальной разведывательной службы Южной Кореи, сообщение опубликовано на официальном сайте органа.

«Разведка считает высокой вероятность того, что Северная Корея пойдет на военные провокации [в виде запуска ракет или кибератак] в начале следующего года перед крупными политическими событиями в нашей стране», — говорится в сообщении. Представители разведки добавили, что подобные действия со стороны Пхеньяна наблюдались на парламентских выборах в 2016 и 2020 годы.

По мнению южнокорейской разведки, КНДР также может направить свои усилия на дестабилизацию политической обстановки в США перед президентскими выборами в ноябре 2024 года.

В свою очередь, лидер КНДР Ким Чен Ын 28 декабря призвал северокорейскую армию ускорить подготовку к возможной войне с западными странами, и конкретно с США. По его собственным словам, эти указания были сформулированы «на основе углубленного анализа серьезной политической и военной ситуации на Корейском полуострове», при этом обвинив «США и их вассальные силы в самых беспрецедентных в истории конфронтационных действиях» против КНДР.