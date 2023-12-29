Стало известно о планах насильного переселения палестинцев из сектора Газа

ТАСС: Израиль планирует переселить 100 тысяч палестинцев из сектора Газа

Правительство Израиля планирует насильно переселить на север Египта не менее 100 тысяч палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности во время операции по зачистке анклава. Об этом со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщает ТАСС.

«На первом этапе речь может идти о перемещении на территорию соседнего государства не менее 100 тысяч человек. В дальнейшем таким образом планируется депортировать еще несколько партий жителей Газы», — говорится в сообщении источника, который также отметил, что израильские власти не заинтересованы в обеспечении возвращения перемещенных палестинцев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил заседание военного кабмина, на котором планировалось обсудить послевоенное устройство в секторе Газа. Отмечается, что на решение Нетаньяху повлияли его «крайне правые» партнеры по коалиции.