Украинские военные получили сигнал присоединиться к России в 2024 году

Kyiv Post: украинские военные получили в Signal пожелания войти в состав России

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили сообщения с пожеланиями войти в состав России в 2024 году. Об этом пишет Kyiv Post.

Издание сообщило, что в течение нескольких дней украинские военные получали сообщения с призывом поднять российский флаг в анонимном мессенджере Signal. Также в них содержались пожелания о присоединении Украины к России.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов отметил, что в последнее время ведомство фиксирует аналогичные рассылки как на телефоны, так и на электронные почты бойцов ВСУ. Он заявил, что отправители используют устаревшие базы данных, а текст рассылок не может убедить украинцев.

Ранее бывший заместитель председателя Консервативной партии Великобритании Майкл Эшкрофт допустил присоединение как минимум части территории Украины к России. Он назвал действия Североатлантического альянса и западных партнеров в отношении Киева предательством.