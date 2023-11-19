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17:36, 19 ноября 2023Мир

В Великобритании допустили присоединение Украины к России

Политик Эшкрофт: Россия может присоединить Украину, если она не вступит в НАТО

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россия может присоединить Украину по частям, если она не вступит в состав НАТО. Такой сценарий допустил бывший заместитель председателя Консервативной партии Великобритании Майкл Эшкрофт в статье для The Telegraph.

«Разрешить Украине стать полноправным членом НАТО и принять на себя сопутствующие риски — это лучше, чем позволить России присоединить Украину по частям или полностью», — подчеркнул политик.

Он назвал действия Севератлантического альянса и западных партнеров в отношении Киева предательством, поскольку, несмотря на обещания принять Украину как можно скорее, процесс может затянуться и привести к полному разгрому украинской армии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил ситуацию на Украине и назвал ее сложнее, чем ожидали в альянсе. Он также признал, что Россия начала наступательные операции, например вокруг Авдеевки. Глава альянса добавил, что посещает страны-члены блока и получает в них «одно и то же послание о поддержке».

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      Семен Александров
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