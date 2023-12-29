В Германии заявили о выводе из строя половины отправленных Украине Leopard 2

Минобороны ФРГ: половина поставленных Украине танков Leopard 2 выведены из строя

Около половины из 18 танков Leopard 2, поставленных Киеву из Германии, выведены из строя. Об этом сообщил глава специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг, его цитирует газета Die Süddeutsche Zeitung.

«Практически половина из 18 поставленных Германией боевых танков Leopard-2 выведена из строя отчасти из-за неумелой замены деталей», — заявил военный.

По словам Фройдинга, неспособность Украины обслуживать танки согласно немецким стандартам эксплуатации приводит к повышенному износу деталей и к долгому простою машин.

Ранее стало известно, что Франция отказалась поставлять Вооруженным силам Украины танки Leclerc из-за провала бронемашин AMX-10RC.

