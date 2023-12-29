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16:29, 29 декабря 2023Мир

В Германии заявили о выводе из строя половины отправленных Украине Leopard 2

Минобороны ФРГ: половина поставленных Украине танков Leopard 2 выведены из строя

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Около половины из 18 танков Leopard 2, поставленных Киеву из Германии, выведены из строя. Об этом сообщил глава специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг, его цитирует газета Die Süddeutsche Zeitung.

«Практически половина из 18 поставленных Германией боевых танков Leopard-2 выведена из строя отчасти из-за неумелой замены деталей», — заявил военный.

По словам Фройдинга, неспособность Украины обслуживать танки согласно немецким стандартам эксплуатации приводит к повышенному износу деталей и к долгому простою машин.

Ранее стало известно, что Франция отказалась поставлять Вооруженным силам Украины танки Leclerc из-за провала бронемашин AMX-10RC.

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      Глеб Бажуткин
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