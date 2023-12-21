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13:08, 21 декабря 2023Мир

Франция отказалась поставлять танки Leclerc Украине

Экс-помощник замглавы Пентагона Брайен: Франция отказалась поставлять ВСУ танки

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Франция отказалась поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Leclerc из-за провала бронемашин AMX-10RC. Об этом заявил бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

«Французская боевая машина пехоты AMX-10RC оказалась смертельной ловушкой для украинцев, которые считают ее "тонкую броню" неподходящей для использования на передовой. Так называемый уничтожитель танков часто сам оказывается уничтоженным», — написал военный эксперт.

Брайен отметил, что на решение Парижа также повлияла ситуация с бронетехникой других стран, включая немецкие танки Leopard 2 и американские БМП Bradley.

Ранее стало известно, что старейший французский производитель стрелковых вооружений Verney-Carron продаст оружие Украине по ценам, которые на 20-30 процентов выше цен на местном рынке.

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      Максим Габриелян
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