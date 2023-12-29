В Госдуме объяснили поиском новой щедрой родины отъезд шпажистов в США

Депутат ГД Хинштейн: шпажисты Бида уехали в США в поисках новой щедрой родины

Шпажисты Сергей и Виолетта Бида уехали в США в поисках новой щедрой родины. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

По словам парламентария, любые попытки придумать оправдания для шпажистов, состоявших на службе в Росгвардии, нелепы.

«Очевидно, что спортсмены сознательно сбежали из России, выбрав себе новую щедрую родину. При этом они являлись действующими военнослужащими Росгвардии (Сергей — лейтенант, Виолетта — прапорщик), а значит, совершили воинское преступление», — написал в блоге Хинштейн.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск фехтовальщиков Бида за самовольный отъезд в США. Они являлись действующими офицерами Росгвардии, когда в 2023 году самовольно выехали из России для переезда в Калифорнию.

По имеющимся сведениям, в Соединенных Штатах супруги приняли участие в соревнованиях без согласия российской стороны, что стало нарушением устава и сделало их фигурантами уголовного преследования.