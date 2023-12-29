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19:38, 29 декабря 2023Наука и техника

В Польше оценили российскую РСЗО «Возрождение»

Interia: бикалиберная РСЗО «Возрождение» станет эффективным оружием против ВСУ

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Возрождение», которую создают в России, станет эффективным оружием против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потенциал перспективной установки оценили в публикации польского издания Interia.

Автор предположил, что систему создают на основе накопленного боевого опыта. «Теперь система будет не только разбрасывать мины, но и запускать ракеты. Таким образом, это будет бикалиберная машина, совмещающая в себе систему дистанционного минирования и РСЗО», — пишет Interia.

Издание допустило, что для использования новых ракет придется доработать систему управления огнем базовой установки. «Возрождение» укрепит оборонительные позиции Российской армии, создав серьезные помехи для ВСУ. В публикации подчеркнули, что система позволит поражать ракетами войска, «пока те прорываются через минные поля». Это сделает новую РСЗО эффективным оружием.

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Ранее в декабре глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что в России работают над бикалиберной РСЗО «Возрождение». Установка может получить унифицированный транспортно-пусковой контейнер для запуска реактивных снарядов систем «Ураган» или ТОС.

В октябре стало известно, что российские войска получили новую партию инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие». Установка позволяет за несколько минут покрыть минами площадь в несколько футбольных полей.

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      Даниил Иринин
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