В Польше оценили российскую РСЗО «Возрождение»

Interia: бикалиберная РСЗО «Возрождение» станет эффективным оружием против ВСУ

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Возрождение», которую создают в России, станет эффективным оружием против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потенциал перспективной установки оценили в публикации польского издания Interia.

Автор предположил, что систему создают на основе накопленного боевого опыта. «Теперь система будет не только разбрасывать мины, но и запускать ракеты. Таким образом, это будет бикалиберная машина, совмещающая в себе систему дистанционного минирования и РСЗО», — пишет Interia.

Издание допустило, что для использования новых ракет придется доработать систему управления огнем базовой установки. «Возрождение» укрепит оборонительные позиции Российской армии, создав серьезные помехи для ВСУ. В публикации подчеркнули, что система позволит поражать ракетами войска, «пока те прорываются через минные поля». Это сделает новую РСЗО эффективным оружием.

Ранее в декабре глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что в России работают над бикалиберной РСЗО «Возрождение». Установка может получить унифицированный транспортно-пусковой контейнер для запуска реактивных снарядов систем «Ураган» или ТОС.

В октябре стало известно, что российские войска получили новую партию инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие». Установка позволяет за несколько минут покрыть минами площадь в несколько футбольных полей.