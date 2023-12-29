В Совфеде ответили на слова главкома ВС Нидерландов о войне с Россией

Пушков назвал слова главкома ВС Нидерландов о войне с Россией болезненным зудом

Слова главнокомадующего Вооруженных сил (ВС) Нидерландов Мартина Вийнена о войне с Россией — болезненный зуд, считает сенатор Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Так он отреагировал на слова главы нидерландской армии Вийнена, который заявил, что Нидерланды должны серьезно опасаться войны, а жители страны должны готовиться к этому. По его мнению, необходимо гораздо большее количество резервистов и добровольцев, чтобы позволить и дальше функционировать армии.

«Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием. Иногда создается ощущение, что, чем меньше страна и чем меньше от нее зависит, тем активнее ее руководители рвутся в бой», — написал сенатор.

По его словам, так происходит, потому что политики подобных стран знают, что решение о вступлении в возможную войну с Россией принимать не им. Помимо этого, сами власть имущие понимают, что Россия не может быть для них реальной угрозой. В связи с этим можно выступать с провокационными заявлениями и «обращать на себя внимание, принимая угрожающий вид, который никого не пугает», считает Пушков.