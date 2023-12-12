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07:28, 12 декабря 2023Россия

В Совфеде ответили на слова начальника Генштаба Чехии о войне с Россией

Пушков: ценность слов начальника Генштаба Чехии о войне с Россией близка к нулю
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Ценность слов главы Генштаба Чехии Карела Ржегки о войне с Россией близка к нулю. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Так он отреагировал на слова Ржегки, который заявил, что избежать потенциального конфликта с Россией можно только с помощью запугивания. Он также призвал продолжать помогать Украине, так как она, по его мнению, «покупает время» для Европы. «Война с Россией не является непредставимой, хотя мы оцениваем, что сейчас она неправдоподобна», — оценил он вероятность столкновения.

«Ценность мнения начальника генштаба Чехии близка к нулю. Чехия — страна с 10 млн человек и незначительной армией. Ее военных и политиков раздувает от собственной значимости, поскольку Чехия — член НАТО», — отреагировал на слова чешского генерала Пушков.

По его словам, тему войны с Россией страны НАТО, которые имеют возможность вести такие боевые действия, с Чехией всерьез даже не обсуждают, а решения н этот счет принимаются без учета Праги. Глава Генштаба Чехии выглядит глупо и напыщенно, когда говорит о конфликте с Россией, потому что от его страны ничего не зависит, уверен российский политик.

Ранее бывший председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявлял, что риск войны США с Россией в ближайшее десятилетие увеличится, если Москва одержит победу над Киевом в конфликте на Украине. Пушков тогда подчеркивал, что к словам Милли нужно относиться серьезно.

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      Анастасия Шейкина
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