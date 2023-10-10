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07:15, 10 октября 2023Россия

В Совфеде отреагировали на слова американского генерала о войне США и России

Пушков призвал серьезно отнестись к словам Милли о возможной войне США и России
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

К словам американского генерала, бывшего председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли о возможной войне России и США нужно относиться серьезно. Об этом, реагируя на слова генерала, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Милли ранее допускал, что риск войны США с Россией в ближайшее десятилетие увеличится, если Москва одержит победу над Киевом в конфликте на Украине.

«Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме. Вместе с тем растет и вероятность того, что США будет не до военного конфликта с Россией», — считает сенатор.

По его словам, все больше претендентов на пост президента от республиканцев считают главным соперником США не Россию, а Китай. Помимо этого, они же призывают отказаться от финансирования Уккраины и начать вкладываться в наращивание обороноспособности на случай столкновения с Китаем из-за Тайваня.

Пушков считает, что большое число вызовов, которые стоят перед США и ставят под сомнение их гегемонию, снижают вероятность прямого столкновения Москвы и Вашингтона. Помимо этого, США должны вкладываться в несколько кризисов для поддержания «глобального лидерства», из-за чего прямого конфликта может не произойти.

Ранее исследовательская организация RAND, которая считается аффилированной с Пентагоном и правительством США, сообщила, что НАТО может отказаться от ответных действий в случае возможного удара России по силам военного альянса в рамках российско-украинского конфликта.

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    Анастасия Шейкина
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