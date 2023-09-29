В США увидели нежелание НАТО отвечать на возможный удар России. Эксперты RAND просчитали три сценария эскалации

RAND в своем исследовании заявило, что НАТО не станет отвечать на удар России

НАТО может отказаться от ответных действий в случае возможного удара России по силам военного альянса в рамках российско-украинского конфликта. На это указала американская исследовательская организация RAND, которая считается аффилированной с Пентагоном и правительством США.

Аналитики опубликовали три варианта сценария эскалации. В первом под российский удар попадают чиновники НАТО на Украине, такой эпизод может вызвать политическое давление или дипломатическое требование. Во втором случае российские маневры приведут к гибели крушению самолета США над Черным морем, и тогда Вашингтон может столкнуться с необходимостью военного ответа, что будет воспринято Москвой как следующий виток развития конфликта.

При третьем проработанном экспертами RAND варианте Россия может нанести упреждающий удар по объектам НАТО. Однако даже в этом случае говорится не о гарантированном ответе альянса, а лишь о его вероятности.

Эксперты также предупредили, что способность США контролировать будущую эскалацию может уменьшиться. Поэтому западным политикам необходимо планировать ответ на российскую эскалацию ситуации, в то же время прилагая усилия, чтобы поддерживать дипломатические и военные каналы связи с Россией, которые могли бы затормозить спираль эскалации.

Угроза полномасштабного конфликта

В июне бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине. По его мнению, страны НАТО могут захотеть отправить свои армии, если государства-члены альянса, в том числе США, не предоставят Киеву «реальных гарантий безопасности».

После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что экс-генсек НАТО, допуская отправку войск Североатлантического альянса на Украину, «впал в доктринерское слабоумие». Он призвал спросить население стран НАТО, желает ли оно войны с Россией. «Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет», — предупредил политик.

Комментируя накал ситуации вокруг Украины, кандидат в президенты США Вивек Рамасвами пообещал не допустить развязывания третьей мировой войны в случае победы на выборах. Он также сообщил, что не пустит Киев в НАТО, если займет пост главы США. При этом он рассчитывает, что в ответ на это «Россия прекратит военное сотрудничество с Китаем, выведет ядерное оружие из Калининграда и откажется от военного присутствия в Западном полушарии».