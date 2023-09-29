Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:09, 29 сентября 2023Мир

В США увидели нежелание НАТО отвечать на возможный удар России. Эксперты RAND просчитали три сценария эскалации

RAND в своем исследовании заявило, что НАТО не станет отвечать на удар России

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

НАТО может отказаться от ответных действий в случае возможного удара России по силам военного альянса в рамках российско-украинского конфликта. На это указала американская исследовательская организация RAND, которая считается аффилированной с Пентагоном и правительством США.

Аналитики опубликовали три варианта сценария эскалации. В первом под российский удар попадают чиновники НАТО на Украине, такой эпизод может вызвать политическое давление или дипломатическое требование. Во втором случае российские маневры приведут к гибели крушению самолета США над Черным морем, и тогда Вашингтон может столкнуться с необходимостью военного ответа, что будет воспринято Москвой как следующий виток развития конфликта.

Материалы по теме:
Может ли третья мировая война начаться в 2023 году? Возможные причины и сценарии
Может ли третья мировая война начаться в 2023 году?Возможные причины и сценарии
12 сентября 2023
«Это чревато катастрофическими последствиями» Сергей Лавров — о конфликте с НАТО и рисках применения ядерного оружия
«Это чревато катастрофическими последствиями»Сергей Лавров — о конфликте с НАТО и рисках применения ядерного оружия
13 июля 2023

При третьем проработанном экспертами RAND варианте Россия может нанести упреждающий удар по объектам НАТО. Однако даже в этом случае говорится не о гарантированном ответе альянса, а лишь о его вероятности.

Эксперты также предупредили, что способность США контролировать будущую эскалацию может уменьшиться. Поэтому западным политикам необходимо планировать ответ на российскую эскалацию ситуации, в то же время прилагая усилия, чтобы поддерживать дипломатические и военные каналы связи с Россией, которые могли бы затормозить спираль эскалации.

Угроза полномасштабного конфликта

В июне бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине. По его мнению, страны НАТО могут захотеть отправить свои армии, если государства-члены альянса, в том числе США, не предоставят Киеву «реальных гарантий безопасности».

Материалы по теме:
Украина получает миллиарды от США и Европы. На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
Украина получает миллиарды от США и Европы.На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
7 сентября 2023
«США серьезно просчитались» Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
«США серьезно просчитались»Экономист Джеффри Сакс — о причинах конфликта на Украине и о том, как его закончить
24 января 2023

После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что экс-генсек НАТО, допуская отправку войск Североатлантического альянса на Украину, «впал в доктринерское слабоумие». Он призвал спросить население стран НАТО, желает ли оно войны с Россией. «Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет», — предупредил политик.

Комментируя накал ситуации вокруг Украины, кандидат в президенты США Вивек Рамасвами пообещал не допустить развязывания третьей мировой войны в случае победы на выборах. Он также сообщил, что не пустит Киев в НАТО, если займет пост главы США. При этом он рассчитывает, что в ответ на это «Россия прекратит военное сотрудничество с Китаем, выведет ядерное оружие из Калининграда и откажется от военного присутствия в Западном полушарии».

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США увидели нежелание НАТО отвечать на возможный удар России. Эксперты RAND просчитали три сценария эскалации

    Губернатор обратился к жителям после атаки 10 дронов на Курскую область

    ВКС России уничтожили последние переправы через Оскол новейшими ракетами

    Вебкам-модель основала церковь «для грешников»

    Психолог объяснила неготовность некоторых людей к сексу после долгих свиданий

    Байден указал на отсутствие у Путина «демократической косточки»

    Минобороны заявило об уничтожении 11 беспилотников за ночь в России

    Российские бойцы получили сертификаты за уничтожение танка Leopard

    В США заявили о разочаровании американцев из-за страха Байдена перед Путиным

    Объяснены новые штрафы за непоставку техники на сборные пункты при мобилизации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости