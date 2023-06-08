Медведев ответил на слова экс-генсека НАТО об отправке войск альянса на Украину

Медведев заявил, что допустивший отправку войск НАТО на Украину Расмуссен впал в слабоумие

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, допуская отправку войск Североатлантического альянса на Украину, «впал в доктринерское слабоумие». Об этом, комментируя слова политика, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине. По его мнению, страны НАТО могут захотеть отправить свои армии, если государства-члены альянса, в том числе США, не предоставят Киеву «реальных гарантий безопасности» на саммите в Вильнюсе.

Медведев в ответ на это призвал спросить население стран НАТО, желает ли оно войны с Россией. «Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет…» — написал политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос безопасности России исключает членство Украины в военном блоке НАТО, и Москва будет добиваться этого. Он назвал приближение НАТО к российским границам одной из главных проблем «на долгие, долгие годы».