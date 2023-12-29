В Японии оценили возможное ужесточение требований к въезду для россиян

Посольство Японии: страна не собирается менять правила въезда для россиян

В настоящее время Япония не собирается менять въездные правила для российских граждан. Так возможное ужесточение требований к въезду для россиян оценили в посольстве азиатской страны в Москве, пишут «Известия».

«Хотя предсказать будущее невозможно, в настоящее время ужесточения или, наоборот, послабления требований к въезду в Японию и оформлению виз для граждан РФ не планируется», — заявили в дипмиссии.

Уточняется, что сейчас визы отечественным путешественникам выдаются так же, как и раньше.

Ранее в декабре сообщалось, что россияне массово устремились в Японию и КНР. Число бронирований отелей туристами в этих двух странах Азии в декабре 2023 года выросло более в чем 10 раз в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.