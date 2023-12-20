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16:39, 20 декабря 2023Путешествия

Россияне массово устремились в две страны Азии

Число бронирований отелей в Японии и КНР в декабре 2023 года выросло в 10 раз

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Россияне массово устремились в Японию и КНР, число бронирований отелей туристами в этих двух странах Азии в декабре 2023 года выросло более в чем 10 раз в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу сервиса онлайн-бронирований «Островок.Ru».

Специалисты также подчеркнули, что КНР и Япония попали в список самых востребованных у отечественных путешественников заграничных государств. Более того, по их словам, азиатское направление в целом продемонстрировало значительный прирост.

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«Количество бронирований отелей в Таиланде за рассматриваемый период увеличилось на 37 процентов, во Вьетнаме — на 14 процентов, а в Индонезии — на 8 процентов», — добавили эксперты.

Помимо Азии, заметный прирост показали страны СНГ, куда отдыхающие имеют возможность добраться на самолете без пересадок и не требуется виза.

Ранее в декабре сообщалось, что китайцы массово устремились в Россию. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2023 году граждане КНР заняли первое место среди иностранцев по количеству въездных туристов.

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      Фариза Бацазова
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