Россияне массово устремились в две страны Азии

Число бронирований отелей в Японии и КНР в декабре 2023 года выросло в 10 раз

Россияне массово устремились в Японию и КНР, число бронирований отелей туристами в этих двух странах Азии в декабре 2023 года выросло более в чем 10 раз в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу сервиса онлайн-бронирований «Островок.Ru».

Специалисты также подчеркнули, что КНР и Япония попали в список самых востребованных у отечественных путешественников заграничных государств. Более того, по их словам, азиатское направление в целом продемонстрировало значительный прирост.

«Количество бронирований отелей в Таиланде за рассматриваемый период увеличилось на 37 процентов, во Вьетнаме — на 14 процентов, а в Индонезии — на 8 процентов», — добавили эксперты.

Помимо Азии, заметный прирост показали страны СНГ, куда отдыхающие имеют возможность добраться на самолете без пересадок и не требуется виза.

Ранее в декабре сообщалось, что китайцы массово устремились в Россию. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2023 году граждане КНР заняли первое место среди иностранцев по количеству въездных туристов.