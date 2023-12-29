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17:11, 29 декабря 2023Мир

Во Франции заявили о возможной ответственности европейцев за долги Украины

Политик Галлуа: долговое бремя Киева может лечь на плечи европейцев

Фото: Olivier Hoslet / Reuters

Долговое бремя Украины за кредит в размере 20 миллиардов евро, который Европейский союз (ЕС) намерен выделить Киеву в обход вето Венгрии, может лечь на плечи самих европейцев. Об этом заявил французский политик и лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа, сообщает РИА Новости.

По словам политика, начало возврата долгов Украины по кредиту ЕС назначено на 2028 год, однако в случае победы России европейское руководство опасается негативной реакции украинцев на повышение налогов. «Если Украина не выиграет конфликт и не сможет погасить кредит, 20 миллиардов евро будут утеряны, тогда европейским гражданам придется их возвращать», — констатировал он.

Галлуа также прокомментировал ситуацию вокруг конфискации замороженных российских активов. По его словам, таким образом западные страны хотят «наказать» Россию, но это действие дорого обойдется странам Европы, в то время как США и Канада пострадают лишь незначительно.

Он отметил, что «этот шаг даст худший из возможных сигналов правительствам стран мира в целом и международным инвесторам, что им не следует больше вкладывать деньги в долларовую финансовую систему, управляемую США и Западом», а результатом станет то, что инвесторы из развивающихся стран «сбегут» в объятия БРИКС.

Ранее стало известно о подготовке ЕС альтернативного пакета помощи Украине для обхода вето, наложенного на выделение финансовой помощи Украине из бюджета объединения премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Уточняется, что данная альтернатива включит в себя предоставление странами-участницами гарантий бюджету ЕС.

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      Дарья Балацкая
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