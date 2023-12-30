Киев пообещал выдвинуть России ультиматум. Что еще советник офиса Зеленского сказал о переговорах с Москвой?

Захарова заявила, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам и шантажу

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил, что Киев выдвинет России ультиматум. Он также предположил, что Запад продолжит оказывать помощь Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила на заявление Подоляка — по ее словам, Москва не ведется на шантаж.

Украина отказалась вести мирные переговоры

Подоляк заявил, что Украина не станет вести то, что обычно понимают под мирными переговорами. Он отметил, что вместо этого Киев в рамках контактов с Москвой выдвинет ей ультиматум. «Переговоров не будет. В классическом смысле слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет», — сказал он.

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Советник офиса президента Украины также предположил, что западные партнеры не станут лишать Украину поддержи и продолжат оказывать помощь, несмотря на внутренние противоречия. Подоляк также считает, что поддержка будет только увеличиваться.

Захарова заявила, что Россия не поддается шантажу

Официальный представитель МИД России прокомментировала высказывание Подоляка. «Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать свое население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить», — сказала Захарова. По ее словам, Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу.

«Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания», — добавила она.

О возможности переговоров с Украиной высказывались в Кремле

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что для мирных переговоров по Украине нет никаких предпосылок. По словам представителя Кремля, сейчас тема переговоров с Украиной в принципе неактуальна.

«Мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента», — рассказал Песков. Представитель российского лидера отметил, что, с тех пор как Украина законодательно запретила вести переговоры с Россией, предпосылок к мирному урегулированию стало еще меньше.