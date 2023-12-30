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17:59, 30 декабря 2023Бывший СССР

В России отреагировали на ультиматум Киева

Захарова: Россия никогда не подчинялась ультиматуму и шантажу
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Россия никогда не подчинялась ультиматуму и шантажу, такими словами официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможных переговорах между странами. Свой ответ она опубликовала в Telegram-канале.

Подоляк заявил, что переговоров с Россией не будет, и Украина будет выдвигать ультимативные требования к Москве, после чего та их примет. Представитель МИД подчеркнула, что такие высказывания являются пропагандой, и те, кто слушает «банковых террористов», должны знать, что Россия не пойдет на такие условия.

«Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, [Россия] гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания», — заявила она.

Накануне, 29 декабря, был нанесен массированный удар по Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим городам Украины. Украинские власти сообщают о гибели 39 человек, пострадали 159 человек, разбор завалов продолжается. Российские власти обвиняют в гибели мирных жителей украинскую ПВО. 30 декабря ВСУ атаковали Белгород, пострадало более 100 человек.

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      Варвара Кошечкина
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