В России отреагировали на ультиматум Киева

Захарова: Россия никогда не подчинялась ультиматуму и шантажу

Россия никогда не подчинялась ультиматуму и шантажу, такими словами официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможных переговорах между странами. Свой ответ она опубликовала в Telegram-канале.

Подоляк заявил, что переговоров с Россией не будет, и Украина будет выдвигать ультимативные требования к Москве, после чего та их примет. Представитель МИД подчеркнула, что такие высказывания являются пропагандой, и те, кто слушает «банковых террористов», должны знать, что Россия не пойдет на такие условия.

«Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, [Россия] гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания», — заявила она.

Накануне, 29 декабря, был нанесен массированный удар по Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим городам Украины. Украинские власти сообщают о гибели 39 человек, пострадали 159 человек, разбор завалов продолжается. Российские власти обвиняют в гибели мирных жителей украинскую ПВО. 30 декабря ВСУ атаковали Белгород, пострадало более 100 человек.