В Германии рассказали о необычной угрозе от России

Генерал ФРГ Фрейдинг: РФ использует лампочки для холодильников в военных целях

Глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны ФРГ, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг заявил, что Запад недооценил потенциал военно-промышленного комплекса (ВПК) России и готовность ее партнеров поставлять стране все необходимое. Об этом он рассказал в беседе с немецкой газете Suddeutsche Zeitung.

Фрейдинг рассказал о необычной угрозе от России и подчеркнул, что страна может использовать в военных целях даже освещение для холодильников. По его словам, никто не отдавал отчет в том, что Москва наращивает ВПК «несмотря на драконовский санкционный режим».

«Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны глобального юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях», — заключил военный.

Ранее украинский экономист Алексей Кущ предрек Киеву скорое поражение без поддержки западных союзников. Используя только свои средства, Украина сможет продержаться в военном конфликте с Россией от шести месяцев до года.