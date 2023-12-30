Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:30, 30 декабря 2023Мир

В Германии рассказали о необычной угрозе от России

Генерал ФРГ Фрейдинг: РФ использует лампочки для холодильников в военных целях

Фото: Unsplash

Глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны ФРГ, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг заявил, что Запад недооценил потенциал военно-промышленного комплекса (ВПК) России и готовность ее партнеров поставлять стране все необходимое. Об этом он рассказал в беседе с немецкой газете Suddeutsche Zeitung.

Фрейдинг рассказал о необычной угрозе от России и подчеркнул, что страна может использовать в военных целях даже освещение для холодильников. По его словам, никто не отдавал отчет в том, что Москва наращивает ВПК «несмотря на драконовский санкционный режим».

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение. Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение.Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
20 января 2023
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022

«Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны глобального юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях», — заключил военный.

Ранее украинский экономист Алексей Кущ предрек Киеву скорое поражение без поддержки западных союзников. Используя только свои средства, Украина сможет продержаться в военном конфликте с Россией от шести месяцев до года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Ставки выходят за пределы страны» Байден заявил об угрозе странам НАТО из-за конфликта на Украине

      Боец рассказал о правиле «золотого часа» при спасении раненых в зоне СВО

      Подозреваемый в убийстве отца Легойды признался в содеянном

      В Госдуме поддержали идею запретить показ в СМИ сцен совершенного детьми насилия

      SSD резко подорожают в 2024 году

      В Германии рассказали о необычной угрозе от России

      Стало известно о планах США открыть второй фронт против России

      В МИД заявили о мыслящей категориями войны Украине

      В России заявили о готовности к санкциям Евросоюза

      Рособрнадзор утвердил период проведения ЕГЭ в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости