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21:45, 30 декабря 2023Мир

ООН осудила атаку ВСУ на Белгород

ООН: атаки против мирного населения неприемлемы
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Eduardo Munoz / Pool / Reuters

Атаки против мирного населения неприемлемы и гражданскую инфраструктуру неприемлемы. Об этом заявили в офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) об обстреле Белгорода, пишет ТАСС.

ООН осудила нападение, отметив, что подобные атаки нарушают международное гуманитарное право.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала от международных органов осудить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду и принять меры к недопущению подобного. Она назвала удар высшим проявлением цинизма и грубейшим нарушением прав человека.

30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. Из-за произошедшего пострадали 108 человек, еще 14 жителей города спасти не удалось. Одним из последствий обстрела стало повреждение дома правительства Белгородской области.

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      Марина Совина
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