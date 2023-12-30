ООН осудила атаку ВСУ на Белгород

ООН: атаки против мирного населения неприемлемы

Атаки против мирного населения неприемлемы и гражданскую инфраструктуру неприемлемы. Об этом заявили в офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) об обстреле Белгорода, пишет ТАСС.

ООН осудила нападение, отметив, что подобные атаки нарушают международное гуманитарное право.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала от международных органов осудить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду и принять меры к недопущению подобного. Она назвала удар высшим проявлением цинизма и грубейшим нарушением прав человека.

30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. Из-за произошедшего пострадали 108 человек, еще 14 жителей города спасти не удалось. Одним из последствий обстрела стало повреждение дома правительства Белгородской области.