«Ставки выходят за пределы страны» Байден заявил об угрозе странам НАТО из-за конфликта на Украине

Президент США Байден заявил об угрозе странам НАТО из-за конфликта на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что конфликт на Украине угрожает страна НАТО и безопасности Европы. Он призвал Конгресс как можно скорее выделить средства для дальнейшей поддержки Киева.

Глава государства, находящийся на каникулах, выпустил специальное заявление в связи с массированным ракетным ударом России по украинской территории. Он назвал атаку самой крупной с февраля 2022 года.

Ставки выходят за пределы Украины. Это влияет на НАТО, безопасность Европы и дальнейшие трансатлантические отношения Джо Байден президент США

Американский лидер подчеркнул, что Россия «угрожает некоторым союзникам по НАТО», это, в свою очередь, повышает риски вовлечения Соединенных Штатов в конфликт.

Байден призвал Конгресс безотлагательно выделить средства для Украины

Байден отметил, что для удара по Украине использовались беспилотники и гиперзвуковые ракеты, многие из которых были успешно перехвачены переданными Украине из США системами противовоздушной обороны.

При этом Соединенные Штаты не смогут поставлять Киеву столь необходимые средства ПВО и иные вооружения, пока Конгресс не одобрит финансирование, подчеркнул глава Белого дома.

Но пока Конгресс не предпримет действий в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и важные для нужд Украины системы ПВО. Конгресс должен действовать безотлагательно Джо Байден президент США

27 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделил последний пакет помощи Украине в 2023 году на сумму 250 миллионов долларов. Больше средств для республики у США пока не согласовано. 61 миллиард долларов для Киева включен в пакет на 100 миллиардов, куда также входят средства для Израиля и улучшения ситуации на границе с Мексикой.

У Украины будут средства, чтобы выжить, но не победить

Американский телеканал CNN со ссылкой на опрошенных экспертов заявил, что Украина обречена на поражение, ей выделят средства, чтобы выжить, но не победить.

В материале отмечается, что аналитики призывают к трезвой переоценке ситуации. По их словам, цели Киева и доступные средства не соответствуют друг другу.

У Украины будут средства, чтобы выжить, но не победить. Цель Украины вернуть все свои территории недосягаема. То, где мы находимся, в лучшем случае выглядит как дорогостоящий тупик CNN

Телеканал отмечает, что на фоне неудач контрнаступления западные союзники все чаще дают понять, что больше не могут поддерживать Киев. Опрошенные эксперты посоветовали украинским военным перейти к обороне в 2024 году. По их мнению, это позволит продемонстрировать Западу, что у государства есть работоспособная стратегия, направленная на достижимые цели.

Россия нанесла один из самых мощных ракетных ударов по Украине 29 декабря

29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Как заявил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат, украинские военнослужащие давно не видели на своих мониторах такого количества целей единовременно, как при масштабной воздушной тревоге в пятницу.

Москва запускала «все, кроме "Калибров"», в частности «Кинжал», С-300, крылатые и баллистические ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32, сообщил Игнат. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505, добавил он.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что в ночь на 29 декабря на военных и промышленных объектах Украины, а также на объектах критической инфраструктуры республики произошли взрывы.

Сообщается, что атаке подверглись Киев, Днепр, Харьков, Полтава, Винница, а также Хмельницкая, Одесская и Николаевская области.

