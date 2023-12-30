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06:05, 31 декабря 2023Россия

Ультиматум Киева Москве объяснили происками западных спецслужб

Рогов: слова Подоляка об ультиматуме Москве вложили ему западные спецслужбы
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк говорит лишь то, что ему вкладывают в уста западные спецслужбы. Об этом РИА Новости заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Таким образом он прокомментировал заявление Подоляка о поставленном Москве ультиматуме.

По мнению Рогова, это все является следствием бессильной злобы.

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      Марина Совина
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