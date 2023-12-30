Рогов: слова Подоляка об ультиматуме Москве вложили ему западные спецслужбы

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк говорит лишь то, что ему вкладывают в уста западные спецслужбы. Об этом РИА Новости заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Таким образом он прокомментировал заявление Подоляка о поставленном Москве ультиматуме.

По мнению Рогова, это все является следствием бессильной злобы.