Власти Омска ответили на претензии жителей к елке «из металлолома»

Власти Омска в ответ на претензии к металлической елке назвали ее экологичной

Главная елка Омска, которую в этом году раскритиковали местные жители, хорошо вписывается в пространство исторического парка Омская крепость, рассказали местные власти изданию «Подъем».

В соцсетях назвали позором то, что «в Сибири — да без живого дерева», а арт-объект граждане сочли безвкусицей и «грудой металлолома с гирляндами». По одной из версий, «весь лес уже китайцам вывезли, вот и ставим железяку». Елка сделана из металлических конструкций и гирлянд белого и красного цветов. В дневное время она кажется прозрачной и не особо видна издалека.

В ответ на претензии граждан администрация города заявила, что такая елка выполнена в стиле модерн из современных материалов и соответствует современной экологической повестке. Она также украшена гирляндами и подсвечивается иллюминацией, что в ансамбле создает праздничную атмосферу, подчеркнули власти. Кроме того, ставить такую елку дешевле, чем настоящую, — отказ от наборной елки из десятков живых сосен, как было раньше, позволяет сэкономить около двух миллионов рублей, уточнили в администрации.

Тем временем в подмосковном Дзержинском на площади установили елку без половины веток. Дерево, которое сравнили с веником, появилось на площади Дмитрия Донского. Несмотря на наличие украшений, горожане возмутились внешним видом елки и стали жаловаться на него в администрацию города и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Однако их просьбы убрать елку в социальных сетях оставили без внимания — вместо этого недовольных стали блокировать.