Суд отказался блокировать YouTube-канал Ивлеевой

Савеловский суд в Москве отказался блокировать YouTube-канал блогера Ивлеевой

Савеловский суд в Москве отказался блокировать YouTube-канал блогера Анастасии Ивлеевой из-за видеороликов с ненормативной лексикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

Отмечается, что суд вынес отрицательное решение по иску предпринимателя и общественного деятеля Александра Морозова, который тот подал из-за размещенных на канале роликов с ненормативной лексикой. Морозов требовал заблокировать аккаунты и каналы Ивлеевой в интернете, удалить публикации и обязать ведущую принести извинения, а также вынести ей запрет на занятие любой публичной деятельностью. Также он потребовал взыскать компенсацию морального вреда с ООО «Гугл» и самой Ивлеевой в размере 10 миллионов рублей.

Согласно решению суда, Морозов посмотрел 84 ролика на канале «Настя Ивлеева» и посчитал, что ведущая занимается распространением информации в неприличной форме с использованием нецензурной брани, что «оскорбляет человеческое достоинство, общественную нравственность, демонстрируя явное неуважение к обществу».

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Федеральная налоговая служба России начала проверку известной блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой на уклонение от уплаты налогов.

Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).