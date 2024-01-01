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17:09, 1 января 2024Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о «маленьком дракончике» Лукашенко

У президента Белоруссии Лукашенко дома живет хамелеон Жорик

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

У президента Белоруссии Александра Лукашенко дома живет свой «маленький дракончик». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По его данным, на протяжении 2,5 года в доме президента находится необычный питомец — хамелеон по кличке Жорик. Такого «маленького дракончика» решили показать в преддверии года Дракона.

На фото и видео, публикуемых в сети, видно сине-зеленый окрас Жорика. На кадрах он запечатлен сидящим под елью с огоньками. На записи также показано, как он медленно лезет вверх по трости Деда Мороза.

2024 год ознаменовал Зеленый Дракон. По китайским традициям, это мифическое животное считается символом мощи, благородства, чести, энергии и власти.

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      Варвара Кошечкина
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