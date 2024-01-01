Депутат ГД Пискарев назвал провокацией и вмешательством обращение посольства США

В Госдуме оценили новогоднее обращение посольства США к россиянам, в котором предлагался диалог с теми, кто желает конструктивного будущего. Как заявил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, подобное заявление является провокацией. Его слова опубликованы в Telegram-канале комиссии.

«Сообщение о готовности "к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего" является явной провокацией и вмешательством во внутренние дела нашей страны», — подчеркнул депутат.

Пискарев добавил, что заявления дипломатов США о том, что россияне заслуживают жить в мире и безопасности, выглядят цинично и лживо на фоне «причастности американских консультантов к недавним терактам в Белгороде».

Председатель комиссии также указал, что обращение сопровождается аудиорядом с незаконных протестных акций против специальной военной операции (СВО).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва желает завершить конфликт на Украине как можно скорее, но на своих условиях. По его словам, на Западе меняется риторика относительно конфликта на Украине, там тоже ищут пути его завершения.

