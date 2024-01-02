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14:42, 2 января 2024Россия

Генерал-майора Фролова наградили посмертно

Генерал-майор Фролов посмертно удостоен звания Героя России

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил генерал-майора Владимира Фролова званием Героя России посмертно. Об этом сообщил председатель Народного совета ДНР Артем Жога в своем Telegram-канале.

Фролов занимал должность заместителя командующего 8-й армии, он погиб в марте 2022 года. Об обстоятельствах его смерти рассказали пленные морпехи Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По их рассказам, Фролов получил множественные ранения в бою, а затем его убил снайпер.

Ранее Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Бориса Максудова орденом Мужества. Военкор телеканала «Россия 24» погиб в Запорожской области в результате удара беспилотника ВСУ. Максудов получил осколочные ранения и умер по дороге в Джанкой утром 23 ноября.

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      Никита Абрамов
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