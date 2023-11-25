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08:12, 25 ноября 2023Интернет и СМИ

Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Максудова

Путин распорядился посмертно наградить журналиста Максудова орденом Мужества
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Бориса Максудова орденом Мужества. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Военкор телеканала «Россия 24» погиб в Запорожской области в результате удара беспилотника ВСУ. Максудов получил осколочные ранения и умер по дороге в Джанкой утром 23 ноября.

Ранее с идей посмертно наградить Максудова выступили в Союзе журналистов России. Как пообещала официальный представитель МИД России Мария Захарова, виновные в гибели журналиста «России 24» не уйдут от возмездия.

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      Марина Совина
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