Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Максудова

Путин распорядился посмертно наградить журналиста Максудова орденом Мужества

Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении журналиста Бориса Максудова орденом Мужества. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Военкор телеканала «Россия 24» погиб в Запорожской области в результате удара беспилотника ВСУ. Максудов получил осколочные ранения и умер по дороге в Джанкой утром 23 ноября.

Ранее с идей посмертно наградить Максудова выступили в Союзе журналистов России. Как пообещала официальный представитель МИД России Мария Захарова, виновные в гибели журналиста «России 24» не уйдут от возмездия.

