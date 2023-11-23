Захарова пообещала возмездие за гибель корреспондента «России 24»

Захарова заявила, что гибель журналиста Максудова не останется безнаказанной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в гибели корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова не уйдут от возмездия. Ее слова передает РИА Новости.

«Убеждены, что оно (убийство Максудова — прим. «Ленты.ру») не останется безнаказанным. Виновным не удастся уйти от справедливого законного возмездия», — пообещала Захарова.

Она также назвала произошедшее тяжким преступлением. Кроме того, официальный представитель МИД добавила, что на Украине рассматривают российских журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей и ведут за ними охоту.

Ранее гибель журналиста прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он выразил соболезнования коллегам и близким Максудова.

О смерти Максудова стало известно 23 ноября. Корреспондент, раненный в Запорожье, скончался по пути в Джанкой. 22 ноября Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным снарядом по группе российских журналистов, среди которых был Максудов. Он получил ранение и был отправлен в медучреждение ведомства.