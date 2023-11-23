Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:29, 23 ноября 2023Интернет и СМИ

Захарова пообещала возмездие за гибель корреспондента «России 24»

Захарова заявила, что гибель журналиста Максудова не останется безнаказанной

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в гибели корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова не уйдут от возмездия. Ее слова передает РИА Новости.

«Убеждены, что оно (убийство Максудова — прим. «Ленты.ру») не останется безнаказанным. Виновным не удастся уйти от справедливого законного возмездия», — пообещала Захарова.

Она также назвала произошедшее тяжким преступлением. Кроме того, официальный представитель МИД добавила, что на Украине рассматривают российских журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей и ведут за ними охоту.

Ранее гибель журналиста прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он выразил соболезнования коллегам и близким Максудова.

О смерти Максудова стало известно 23 ноября. Корреспондент, раненный в Запорожье, скончался по пути в Джанкой. 22 ноября Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным снарядом по группе российских журналистов, среди которых был Максудов. Он получил ранение и был отправлен в медучреждение ведомства.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      На российской военной технике заметили новый символ. Чем он отличается от Z и V?

      Россиян предупредили о штрафах до полумиллиона рублей за материалы иноагентов

      Анджей Сапковский рассказал о неприятном опыте работы с Netflix над «Ведьмаком»

      Раскрыты подробности задержания криминального авторитета в российском аэропорту

      МИД Франции назвал преимущество вступления Швеции в НАТО

      Звезда «Аншлага» купила новую квартиру в Москве

      Российский хирург назвал самые модные пластические операции

      На Украине призвали граждан экономить электричество

      В МИД раскритиковали заявления Борреля о мире на Украине

      Израиль назвал причину задержания главы больницы «Аш-Шифа» в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости