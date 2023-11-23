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10:48, 23 ноября 2023Интернет и СМИ

Союз журналистов России предложил посмертно наградить корреспондента «России 24»

Глава СЖР Соловьев предложил наградить корреспондента Максудова посмертно
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев предложил посмертно представить к государственной награде корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова. Его слова приводит РИА Новости.

«Наш коллега достоин государственной награды», — высказался глава СЖР, добавив, что в подобных случаях награждают орденом Мужества.

Соловьев выразил соболезнования семье и коллегам Максудова и подчеркнул, что профессия военного корреспондента связана с риском.

Ранее соболезнования в связи с гибелью Максудова выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что Киев считает российских журналистов своей целью много лет.

О том, что Максудов умер после ранения в Запорожской области, стало известно 23 ноября. Журналист скончался по дороге в Джанкой.

22 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом по группе российских журналистов. Среди них был Максудов, получивший осколочное ранение. Его эвакуировали в медучреждение Минобороны.

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      Мария Большакова
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