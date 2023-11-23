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10:26, 23 ноября 2023Интернет и СМИ

Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью корреспондента «России 24»

Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью журналиста Максудова
СюжетМинобороны:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE» выразила соболезнования в связи с гибелью корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова.

«Мои соболезнования. Я следила за этой ситуацией», — заявила Захарова, отметив, что российские журналисты много лет являются целью для Киева.

Также гибель Максудова прокомментировал гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. «Борис Максудов пал смертью храбрых, смертью отважного воина… К сожалению, профессия журналиста сегодня все больше окрашивается в цвета хаки, а поверх нередко проступает еще и кровь», — высказался он.

23 ноября стало известно, что Максудов умер после ранения, полученного в Запорожской области. Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что он скончался по дороге в Джанкой.

22 ноября в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом по группе российских журналистов, среди которых оказался Максудов.

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      Мария Большакова
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