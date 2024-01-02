Названа возможная причина возгорания самолета в токийском аэропорту

Kyodo: самолет JAL мог загореться в Токио после столкновения с другим бортом

Самолет японской авиакомпании Japan Airlines (JAL) мог загореться в международном аэропорту Ханеда в Токио из-за столкновения с бортом береговой охраны. Возможную причину возгорания называет агентство Kyodo.

По информации токийской пожарной службы и береговой охраны Японии, причиной происшествия, возможно, стало столкновения борта JAL и самолета, принадлежащего авиабазе Ханеда. Отмечается, что для определения причины произошедшего проведут детальное расследование.

Как уточняется, в самолете находились 367 пассажиров, которые были эвакуированы. Кроме того, канцелярия премьер-министра страны создала экстренный штаб в Центре кризисного управления.

Ранее сообщалось, что самолет JAL загорелся во время посадки в токийском аэропорту Ханеда. Согласно опубликованным кадрам, возгорание произошло после приземления. На место происшествия прибыли экстренные службы для тушения пожара.