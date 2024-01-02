Появились подробности о нападении на главу оппозиции Южной Кореи

Reuters: полиция предъявила обвинения напавшему на лидера оппозиции Южной Кореи

Полиция Южной Кореи предъявила обвинения напавшему на лидера оппозиции страны Ли Чжэ Мена. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, полиция рассказала подробности о нападавшем — в публикации агентства появились данные о том, что террористу 67 лет, в качестве оружия он выбрал 18-сантиметровый нож.

Также появились сообщения о том, что в момент покушения на напавшем была бумажная корона, на которой было написано «Я — Ли Чжэ Мен».

Ли Чжэ Мен пережил нападение в ходе пресс-конференции в городе Пусан, куда он приехал с целью посетить строительную площадку нового аэропорта. Его доставили в больницу спустя примерно 20 минут после нападения. Сегодня ему проведут операцию — у политика серьезные раны на шее.