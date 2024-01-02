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13:02, 2 января 2024Мир

Появились подробности о нападении на главу оппозиции Южной Кореи

Reuters: полиция предъявила обвинения напавшему на лидера оппозиции Южной Кореи

Фото: Yonhap / Reuters

Полиция Южной Кореи предъявила обвинения напавшему на лидера оппозиции страны Ли Чжэ Мена. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, полиция рассказала подробности о нападавшем — в публикации агентства появились данные о том, что террористу 67 лет, в качестве оружия он выбрал 18-сантиметровый нож.

Также появились сообщения о том, что в момент покушения на напавшем была бумажная корона, на которой было написано «Я — Ли Чжэ Мен».

Ли Чжэ Мен пережил нападение в ходе пресс-конференции в городе Пусан, куда он приехал с целью посетить строительную площадку нового аэропорта. Его доставили в больницу спустя примерно 20 минут после нападения. Сегодня ему проведут операцию — у политика серьезные раны на шее.

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