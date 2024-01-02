На главного южнокорейского оппозиционера совершили нападение

На лидера оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мена напали с ножом в Пусане

На лидера оппозиции Южной Кореи, председателя Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мена совершили нападение в Пусане, сообщает агентство Yonhap.

Издание отмечает, что политик был ранен в шею в ходе пресс-конференции в городе Пусан, куда он приехал с целью посетить строительную площадку нового аэропорта. Отмечается, что его доставили в больницу спустя примерно 20 минут после нападения.

Нападавшего задержали на месте происшествия.

Ранее стало известно, что в Южной Корее робот схватил мужчину и раздавил его. Это случилось, когда инженер робототехнической компании осматривал робота на заводе сельскохозяйственного комплекса Donggoseong. Устройство прижало мужчину к ленте конвейера, повредив ему лицо и грудь, потому что приняло его за коробку с овощами. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.