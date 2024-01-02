Шольцу предрекли скорую отставку

Bild: Шольц может в 2024 году уйти в отставку, его заменит Писториус

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в скором времени может уйти в отставку, его заменит действующий министр обороны Борис Писториус. Об этом пишет Bild.

Издание предрекает уход канцлера по двум причинам — общее снижение действий правительства со стороны населения и последствия скандала с компанией Wirecard и ее боссом Яном Марсалеком, который мог быть связан с российской разведкой и по некоторым данным бежал в Россию.

Именно Шольц в 2020 году возглавлял министерство экономики, когда вскрылась крупная мошенническая схема, которой несколько лет пользовалась Wirecard. Немецкое правительство тогда подверглось критике, так как оно не смогло вовремя выявить незаконную деятельность компании.

Заменить Шольца, как пишет Bild. может министр обороны Борис Писториус, который сейчас возглавляет рейтинг самых популярных политиков в ФРГ. Рейтинг же самого Шольца опустился до 15 процентов.