Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:24, 2 января 2024Мир

Стало известно об отказе Израиля от нового предложения ХАМАС по заложникам

Axios: Израиль отказался от предложения ХАМАС по новой сделке по заложникам
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Unsplash.com

Израиль отказался от предложения ХАМАС по новой сделке по заложникам, сочтя его неприемлемым, об этом стало известно порталу Axios.

Авторы материала отмечают со ссылкой на израильских чиновников, что палестинское движение 31 декабря передало свое предложение через катарских и египетских посредников.

Один из источников портала указал, что предложение ХАМАС демонстрирует готовность к переговорам по сделке о пленных, несмотря на продолжение боевых действий в секторе Газа.

Также уточняется, что инициатива палестинского движения предполагала трехэтапный процесс, каждый из них предусматривает прекращение огня более чем на месяц в обмен на освобождение заложников.

В рамках первой стадии сделки ХАМАС предложил освободить около 40 пленных, для этого Израилю следует вывести войска из Газы. Финальный этап предполагает освобождение всех израильских солдат и окончание войны в анклаве.

По данным портала, военный кабинет Израиля обсудил предложение и заявил посредникам, что оно является необоснованным и неприемлемым.

«Переговоры больше не находятся в тупике, но они также пока не достигли существенного прогресса», — заявил один из израильских чиновников.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американская сторона оказывает давление на Израиль, чтобы он начал «более хирургически точную фазу боевых действий». В Вашингтоне считают, что решение Израиля сократить численность своих военных в секторе Газа говорит о постепенном снижении интенсивности операции в анклаве.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Запретное слово в правительственных кругах» На Западе рассказали, что прогнозы главкома ВСУ привели Зеленского в ярость

      На Западе рассказали о попытке Германии скрыть бунты немцев из-за Украины

      Мадуро высказался о вступлении Венесуэлы в БРИКС

      Стало известно об отказе Израиля от нового предложения ХАМАС по заложникам

      В Польше призвали власти обратиться к ясновидящим из-за пролетевшей ракеты

      Зеленский раскрыл причину успеха России против контрнаступления ВСУ

      Маск назвал 2024 год безумнее предыдущих

      Зеленский попросил у Запада ракеты для уничтожения Крымского моста

      В Киеве рассказали о личной задаче Путина по борьбе ракетами ВСУ

      Зеленский высказался о возможности переговоров с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости