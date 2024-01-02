Стало известно об отказе Израиля от нового предложения ХАМАС по заложникам

Axios: Израиль отказался от предложения ХАМАС по новой сделке по заложникам

Израиль отказался от предложения ХАМАС по новой сделке по заложникам, сочтя его неприемлемым, об этом стало известно порталу Axios.

Авторы материала отмечают со ссылкой на израильских чиновников, что палестинское движение 31 декабря передало свое предложение через катарских и египетских посредников.

Один из источников портала указал, что предложение ХАМАС демонстрирует готовность к переговорам по сделке о пленных, несмотря на продолжение боевых действий в секторе Газа.

Также уточняется, что инициатива палестинского движения предполагала трехэтапный процесс, каждый из них предусматривает прекращение огня более чем на месяц в обмен на освобождение заложников.

В рамках первой стадии сделки ХАМАС предложил освободить около 40 пленных, для этого Израилю следует вывести войска из Газы. Финальный этап предполагает освобождение всех израильских солдат и окончание войны в анклаве.

По данным портала, военный кабинет Израиля обсудил предложение и заявил посредникам, что оно является необоснованным и неприемлемым.

«Переговоры больше не находятся в тупике, но они также пока не достигли существенного прогресса», — заявил один из израильских чиновников.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американская сторона оказывает давление на Израиль, чтобы он начал «более хирургически точную фазу боевых действий». В Вашингтоне считают, что решение Израиля сократить численность своих военных в секторе Газа говорит о постепенном снижении интенсивности операции в анклаве.

