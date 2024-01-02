В Белгороде обезвредили неразорвавшийся снаряд

Мэр Белгорода Демидов: в городе обезвреживают неразорвавшийся снаряд

В Белгороде начали обезвреживать неразорвавшийся снаряд. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Внимание, жители! Один неразорвавшийся снаряд обезвреживают взрывотехники Минобороны», — пояснил градоначальник.

По его словам, люди были перевезены на безопасное расстояние. Мэр также призвал жителей города сохранять спокойствие. В 16:31 Демидов сообщил о ликвидации боеприпаса.

Первую за сутки воздушную тревогу в Белгороде объявили в 12:06 по московскому времени. Ее отменили спустя 39 минут в 12:45. По словам Гладкова, при обстреле пострадал мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вторая воздушная тревога была объявлена в 13:16 по московскому времени и продлилась до 13:51. Третью ракетную опасность объявили в 14:27.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.