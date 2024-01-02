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16:45, 2 января 2024Россия

В Белгороде сократили рейсы общественного транспорта после ракетных обстрелов

Белгородский Минтранс сообщил о сокращении рейсов в городе из-за обстановки

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде сократили количество рейсов общественного транспорта из-за оперативной обстановки. Об этом сообщил Минтранс Белгородской области в своем Telegram-канале.

«Просим белгородцев и гостей города, по возможности оставаться дома и не выходить на улицу», — говорится в сообщении регионального министерства.

Первую за сутки воздушную тревогу в Белгороде объявили в 12:06 по московскому времени. Ее отменили спустя 39 минут в 12:45. По словам Гладкова, при обстреле пострадал мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Вторая воздушная тревога была объявлена в 13:16 по московскому времени и продлилась до 13:51. Третью ракетную опасность объявили в 14:27.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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