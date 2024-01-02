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16:14, 2 января 2024Россия

Вооруженные палкой и стеклянной бутылкой дети напали на российского пенсионера

В Краснодаре дети побили пенсионера палкой и швырнули в него стеклянную бутылку

В Краснодаре двое вооруженных палкой и стеклянной бутылкой детей напали на 82-летнего пенсионера. Об этом сообщает ГУ МВД по региону в своем Telegram-канале.

Несовершеннолетние преследовали пожилого мужчину, вынужденного передвигаться с тростью, ударили его палкой и бросили ему в ногу бутылку, после чего скрылись. Судя по опубликованному видео с камеры домофона, агрессорам 10-12 лет.

Как уточнили в полиции, дети также бросили в старика петарду. «Будет рассмотрен вопрос о постановке их на профилактический учет в отделе по делам несовершеннолетних УМВД России по Краснодару», — рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в Туле женщина с новогодней елкой напала на охранников продовольственного магазина и попала на видео.

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      Марк Леонов
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