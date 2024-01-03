Мужчина встал у посольства России в Праге с зажигалкой и горючей жидкостью

Полиция Чехии: мужчина встал у посольства РФ с зажигалкой и горючей жидкостью

Неизвестный мужчина встал напротив российского посольства в Праге с зажигалкой и горючей жидкостью, отказываясь идти на контакт. Об этом сообщает пресс-служба полиции Чехии в соцсети X.

«На место событий отправляем переговорщика», — указали в канцелярии ведомства.

21 декабря в Карловом университете на площади Яна Палаха в центре Праги произошла стрельба. Нападавший использовал длинноствольное оружие с оптикой.

