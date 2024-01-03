Симоньян сообщила об обмене 75 российских военнослужащих на пять азовцев

Симоньян: 75 российских военных обменяли на азовцев, переданных Украине летом

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила об обмене 75 российских военнослужащих на пять бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), которые в июле 2023 года вернулись на Украину. Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

«Сегодня вернулись из плена 248 наших военных. В обмен на 173 — их. Помогали ОАЭ. При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за пять азовцев — из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину (...) Мы много и справедливо возмущались возвращению азовцев. Но по итогу — спасено 75 наших», — написала Симоньян, подчеркнув, что для нее этот факт является очень важным.

При этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что 75 бойцов Вооруженных сил России из 248, вернувшихся 3 января на родину, были возвращены из украинского плена без обмена. Как пояснил РИА Новости осведомленный источник, их освобождение стало возможным благодаря работе российской стороны «после того, как в нарушение всех договоренностей из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных» азовцев.

Вечером в среду, 3 января, Министерство обороны РФ сообщило об освобождении 248 российских военнослужащих из украинского плена. По данным оборонного ведомства, возвращения солдат с подконтрольной Киеву территории стало возможным в результате «сложного переговорного процесса». Там также отметили роль «посреднического участия гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов» в освобождении россиян.