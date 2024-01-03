Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:41, 3 января 2024Россия

Симоньян сообщила об обмене 75 российских военнослужащих на пять азовцев

Симоньян: 75 российских военных обменяли на азовцев, переданных Украине летом

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила об обмене 75 российских военнослужащих на пять бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), которые в июле 2023 года вернулись на Украину. Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

«Сегодня вернулись из плена 248 наших военных. В обмен на 173 — их. Помогали ОАЭ. При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за пять азовцев — из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину (...) Мы много и справедливо возмущались возвращению азовцев. Но по итогу — спасено 75 наших», — написала Симоньян, подчеркнув, что для нее этот факт является очень важным.

При этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что 75 бойцов Вооруженных сил России из 248, вернувшихся 3 января на родину, были возвращены из украинского плена без обмена. Как пояснил РИА Новости осведомленный источник, их освобождение стало возможным благодаря работе российской стороны «после того, как в нарушение всех договоренностей из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных» азовцев.

Вечером в среду, 3 января, Министерство обороны РФ сообщило об освобождении 248 российских военнослужащих из украинского плена. По данным оборонного ведомства, возвращения солдат с подконтрольной Киеву территории стало возможным в результате «сложного переговорного процесса». Там также отметили роль «посреднического участия гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов» в освобождении россиян.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Законное право на оборону» Франция отказалась осудить удары ВСУ по Белгороду

      В США определился новый кандидат в президенты

      В Латвии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

      Опубликованы кадры с вернувшимися из украинского плена военными

      Симоньян сообщила об обмене 75 российских военнослужащих на пять азовцев

      Кулеба сообщил о созыве чрезвычайного заседания совета Украина — НАТО

      В России высказались об отказе Франции осудить удары ВСУ по Белгороду

      Медведев выругался матом в ответ на заявление Франции об ударах по Белгороду

      Мужчина встал у посольства России в Праге с зажигалкой и горючей жидкостью

      Пропал 20-летний чемпион России по баскетболу среди молодежи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости