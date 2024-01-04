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23:01, 4 января 2024Мир

Германия отправила Украине боеприпасы для танков Leopard и бронемашины

Германия отправила ВСУ боеприпасы для танков Leopard и 10 бронемашин Marder

Фото: Reuters

Германия отправила Вооруженным силам Украины (ВСУ) очередной пакет военной помощи, включающий в себя боеприпасы для немецких танков Leopard и бронемашины Marder. Соответствующая информацию размещена на сайте правительства ФРГ.

«В новый пакет поставок для ВСУ вошли 10 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запасными частями. На Украину направят боеприпасы для танков Leopard 2A6», — сказано в сообщении.

Отмечается, что помимо этого Берлин передал Киеву систему ПВО Skynex, радиолокационные станции (РЛС) воздушного наблюдения TRML-4D, боеприпасы для систем ПВО IRIS-T SLM, два танка для разминирования Wisent, а также грузовики Zetros.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены сделать средства противовоздушной обороны приоритетом при поставках помощи Украине, когда их получится возобновить.

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      Марина Совина
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