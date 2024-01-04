Минобороны заявило о пресечении атаки Киева с применением ЗРК С-200

Минобороны России: пресечена атака Киева с применением ЗРК С-200

Российские военные пресекли атаку Украиной с применением зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, переоборудованным для поражения наземных целей. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

«Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации», — сообщается в заявлении оборонного ведомства.

Также сообщается о перехвате украинской ракеты в Липецкой области дежурными средствами российской противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал отраженную 4 января атаку Киева самой массированной за последнее время. В результате атаки одна из ракет упала в районе частного сектора и не взорвалась.