На въезде в Екатеринбург образовалась пробка из-за массового столкновения

Опубликована видеозапись пробки на въезде в Екатеринбург из-за массового ДТП

Массовое столкновение автомобилей спровоцировало большую пробку на въезде в Екатеринбург. Видеозапись с последствиями ДТП опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

В аварию попали 12 легковых машин и одна фура, из-за чего образовался четырехкилометровый затор на трассе М-5. Обошлось без пострадавших.

ДТП произошло, когда один из автомобилей перестраивался на соседнюю полосу, а другой врезался в него. Следовавшие за ними машины не успели среагировать, образовался «эффект домино».

Сейчас на трассе движение осуществляется только по одной из полос. Для грузовиков и автобусов проезд закрыли полностью.

Ранее в Тульской области в массовое ДТП попали одновременно более 20 автомобилей. По данным полиции, при столкновении нескольких десятков автомобилей никто не пострадал.